Туркмения увеличит количество авиарейсов Ашхабад — Алма-Ата

Алма-Ата, Казахстан, , 14:22 — REGNUM Туркменская авиакомпания «Туркменистан» увеличит количество авиарейсов Ашхабад — Алма-Ата до трех раз в неделю, сообщает 27 августа на своей странице в Facebook комитет государственной авиации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Частота авиарейсов будет увеличена с 19 сентября по 27 октября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Авиационные власти Казахстана отмечают, что увеличение рейсов связано с ожидаемым ростом пассажиропотока.

Как сообщало ИА REGNUM, авиационные власти Казахстана планируют привлечь к сотрудничеству британских специалистов для работы в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов.

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