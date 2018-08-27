Понедельник, 27 Августа 2018 года
14:59:45 МСК

Туркмения увеличит количество авиарейсов Ашхабад — Алма-Ата

Общество

Частота авиарейсов будет увеличена с 19 сентября по 27 октября

Алма-Ата, Казахстан, 27 августа 2018, 14:22 — REGNUM  Туркменская авиакомпания «Туркменистан» увеличит количество авиарейсов Ашхабад — Алма-Ата до трех раз в неделю, сообщает 27 августа на своей странице в Facebook комитет государственной авиации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Частота авиарейсов будет увеличена с 19 сентября по 27 октября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Авиационные власти Казахстана отмечают, что увеличение рейсов связано с ожидаемым ростом пассажиропотока.

Как сообщало ИА REGNUM, авиационные власти Казахстана планируют привлечь к сотрудничеству британских специалистов для работы в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания поможет Казахстану улучшить авиаперевозки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить