Воскресенье, 26 Августа 2018 года
17:45:25 МСК

В сентябре на Украине уже не будет аналогового телевидения

Общество

Исключение сделают для украинской пропаганды в Донбассе

Киев, 26 августа 2018, 17:35 — REGNUM  Аналоговый телесигнал будет отключен с 31 августа 2018 года, сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 26 августа на официальном сайте ведомства.

«31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны», — сказано в сообщении.

Аналоговый сигнал сохранится в районах, граничащих с ДНР и ЛНР, где

«Существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний без цифровых лицензий».

Напомним, по данным издания Strana.ua, Украина категорически не готова к переходу на цифровое вещание. В стране нет достаточного количества оборудования и покрытия, в котором оборудование могло бы корректно принимать цифровой сигнал.

Читайте подробнее: Украина не готова перейти на цифровое телевидение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телевидение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить