В сентябре на Украине уже не будет аналогового телевидения

Киев, , 17:35 — REGNUM Аналоговый телесигнал будет отключен с 31 августа 2018 года, сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 26 августа на официальном сайте ведомства.

«31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны», — сказано в сообщении.

Аналоговый сигнал сохранится в районах, граничащих с ДНР и ЛНР, где

«Существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний без цифровых лицензий».

Напомним, по данным издания Strana.ua, Украина категорически не готова к переходу на цифровое вещание. В стране нет достаточного количества оборудования и покрытия, в котором оборудование могло бы корректно принимать цифровой сигнал.

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