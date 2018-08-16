Украина не готова перейти на цифровое телевидение

Киев, , 22:37 — REGNUM Экспериментальное отключение аналогового телесигнала оставило без телевидения 60% зрителей, использующих этот сигнал, в Киевской и Кировоградской областях, сообщило 16 августа издание Strana.ua.

С первого августа 2018 года в Киеве, Киевской и Кировоградской областях было отключено аналоговое телевещание. При этом из 435 тыс. человек, пользовавшихся аналоговым сигналом, за прошедшие две недели перешли на цифровое телевидение только 40% абонентов.

«Таким образом, около 60% телезрителей, которые принимали сигнал через обычную антенну, сейчас не имеют возможности смотреть большинство тех каналов, которые смотрели ранее. Это 120 тысяч украинских домохозяйств, которым отключили аналоговое ТВ, но которые не перешли на альтернативные способы смотрения ТВ», — сообщили журналистам в пресс-службе украинского телеканала «Интер».

Помимо Киева, Киевской и Кировоградской областей, аналоговым сигналом пользуются 2,73 млн граждан Украины.

Эксперимент выявил сразу несколько проблем: на Украине недостаточно развито цифровое покрытие, поэтому в некоторых регионах страны владельцы всего необходимого оборудования не могут поймать цифровой сигнал. Во-вторых, спрос на цифровые ТВ-тюнеры вырос, по разным оценкам, в 20 раз, и торговцы смогут удовлетворить этот спрос не раньше средины декабря 2018 года. В-третьих, Украина обеспечила малоимущих граждан необходимым оборудованием всего на 30%.

В нацсовете по телевидению и радиовещанию признают проблемы и считают, что дата отключения аналогового телевещания может быть перенесена, но не более чем на месяц.

Напомним, украинское правительство анонсировало повсеместный переход на «цифру» в марте 2018 года. Ввод цифрового телевещания должен был состояться 1 июля.

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