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В Калужской области объекты ЖКХ готовы к зиме на 82%

Общество

Тепловые сети области готовы к зимним холодам на 85%

В Калужской области объекты ЖКХ готовы к зиме на 82%
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Отопление

Калуга, 26 августа 2018, 16:55 — REGNUM  В Калужской области средняя готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к отопительному периоду 2018/19 годов составляет 82%, а жилого фонда — 86%. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным отраслевого ведомства, тепловые сети области готовы к зимним холодам на 85%, водопроводные и канализационные сети — на 84% и 83% соответственно. Готовность электрических сетей составляет 81%.

В подготовке к отопительному сезону высокие показатели готовности отмечаются в Мосальском, Медынском, Жиздринском, Мещовском, Бабынинском, Малоярославецком и Людиновском районах Калужской области.

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Отопительный сезон
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