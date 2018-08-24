Около 15% школ Крыма пока не готовы к отопительному сезону

Симферополь, , 16:36 — REGNUM Не все районы Крыма готовы в полном объёме к отопительному сезону, в том числе и объекты образования. Об этом журналистам 24 августа сообщил вице-премьер правительства РК Михаил Селезнёв.

По его словам, не готовы к отопительному сезону около 15% объектов образования Крыма.

«Задача поставлена, чтобы с 1 сентября никаких работ по их подготовке уже не проводилось… Соответствующие меры для изменения ситуации уже принимаются. В субботу в министерстве ЖКХ отдельно пройдут дополнительные совещания с главами администраций отстающих городов и районов с рассмотрением всех проблемных вопросов», — отметил вице-премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на капитальные ремонты школ и детских садов Симферополя в 2018 году местные власти выделили из городского бюджета более 430 миллионов рублей.