Антикоррупционное ведомство Казахстана: поборы в школах незаконны

Астана, , 19:40 — REGNUM Поборы с родителей в школах и детских садах Казахстана на любые нужды незаконны, сообщает 24 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова.

По его словам, государственные органы должны взять ситуацию с поборами под свой контроль и решить проблему. Чиновник добавил, что государство выделяет школам республики достаточно средств.

Руководитель проекта «Астана-адалдык аланы» Жазира Жылкышиева добавила, что в некоторых колледжах республики средства на ремонт системы пожарной безопасности собираются со студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в агентстве Казахстана по делам госслужбы и противодействию коррупции заявили, что поборы с родителей в школах нельзя квалифицировать как коррупцию.

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