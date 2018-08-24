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Антикоррупционное ведомство Казахстана: поборы в школах незаконны

Общество

Ранее в ведомстве заявили, что поборы с родителей в школах нельзя квалифицировать как коррупцию

Антикоррупционное ведомство Казахстана: поборы в школах незаконны
Школьники в Темиртау. 1950-е

Астана, 24 августа 2018, 19:40 — REGNUM  Поборы с родителей в школах и детских садах Казахстана на любые нужды незаконны, сообщает 24 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова.

По его словам, государственные органы должны взять ситуацию с поборами под свой контроль и решить проблему. Чиновник добавил, что государство выделяет школам республики достаточно средств.

Руководитель проекта «Астана-адалдык аланы» Жазира Жылкышиева добавила, что в некоторых колледжах республики средства на ремонт системы пожарной безопасности собираются со студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в агентстве Казахстана по делам госслужбы и противодействию коррупции заявили, что поборы с родителей в школах нельзя квалифицировать как коррупцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Антикоррупционное ведомство Казахстана: поборы в школах – не коррупция

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