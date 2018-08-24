Экс-представителей «Саввы» и Упрдор «Волга» разыскивает интерпол

Чебоксары, , 18:55 — REGNUM Срок давности по уголовным делам экс-главы Упрдор «Волга» Сергея Гаврилова и бывшего представителя московской группы «Савва» Дмитрия Романцова, сбежавших от правосудия, приостановлен. Их разыскивает интерпол. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 августа, заявил на брифинге первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов.

Следствие и судебные дела приостановлены в связи с розыском.

«Органы внутренних дел и интерпол обеспечивают розыск. Найдут — осудят. Когда — вопрос времени. Срок давности приостанавливается на момент розыска. То есть человек может бегать сколько угодно, срока давности нет», — сказал Александр Евграфов, говоря об уголовном преследовании бывшего руководителя федерального казенного учреждения Упрдор «Волга» Сергея Гаврилова (ныне расформированного).

По мнению зампрокурора, сложно назвать спокойной жизнь, если «на каждый стук человек вздрагивает».

«Он, скорее всего, предполагал, что будет обвинительный приговор и скрылся. А у него есть ещё одно дело примерно такого же характера, связанное с мошенничеством. Оно сейчас находится в производстве ядринского суда», — добавил начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Чувашии Юрий Юркин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Сергей Гаврилов был признан виновным в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере и получил 4 года колонии общего режима. Решение суда вступило в силу, однако осуждённый на оглашение приговора не явился: экс-руководитель подался в бега и объявлен в международный розыск. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде. По данным прокуратуры, Гаврилов содействовал в получении положительных результатов аукционов для конкретной компании. Вторым фактом преступной деятельности Гаврилов стало незаконное проведение аукционов и заключение государственных контрактов на ремонт дорог, на которое распространялось гарантийное обслуживание по ранее заключённым госконтрактам.

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В прокуратуре Чувашии отмечают, что приостановлено следствие в связи с розыском в отношении бывшего представителя московской группы «Савва» и гендиректора различных компаний, осуществлявших свою деятельность в республике Дмитрия Романцова.

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«Следствие приостановлено с розыском. Понимаю, там доказательств достаточно», — говорит Юрий Юркин:

«В практике был такой случай, когда человек 15 лет бегал, так же не пришёл на суд. Через 15 лет задержали и потом препроводили туда, откуда бы он давно вышел».

Как сообщало ИА REGNUM, самые резонансные дела в отношении группы компаний «Савва» связаны с дольщиками и Волжской текстильной компанией (ВТК). Чувашские власти заявляли о «криминальном банкротстве» ВТК и поимённо перечислили главных фигурантов, сравнив схему банкротства ВТК с МММ.