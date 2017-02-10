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С экс-главы Упрдор «Волга» в Чувашии заочно взыскали 106 млн рублей

Происшествия
Суд удовлетворил исковое заявление о взыскании средств в пользу федерального бюджета

Чебоксары, 10 февраля 2017, 11:42 — REGNUM  С находящегося в международном розыске Сергея Гаврилова, который ранее работал начальником ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа федерального дорожного агентства» (Упрдор «Волга»), вынесено решение о взыскании в пользу бюджета РФ более 106,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии.

Решением Калининского районного суда Чебоксар удовлетворены исковые требования прокурора к Сергею Гаврилову о возмещении свыше 106, 6 млн рублей ущерба, причиненного коррупционным преступлением, в пользу бюджета Российской Федерации. Основанием для обращения в суд послужили материалы уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшего руководителя ФКУ «Упрдор» Волга» Сергея Гаврилова виновным в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. «Он признан виновным в том, используя свои служебные полномочия, в период с апреля по сентябрь 2013 года, до истечения гарантийных сроков по заключенным государственным контрактам по ремонту участков федеральных трасс в Чувашии, заключил контракты по их ремонту за счет средств федерального бюджета сторонними организациями на общую сумму свыше 106,6 млн рублей», — говорят в прокуратуре Чувашии.

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Бывшему руководителю ФКУ «Упрдор» Волга» назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима 800 тыс. рублей штрафа. 29 октября Верховный суд Чувашии оставил приговор в силе. В ходе следствия Сергей Гаврилов находился под подпиской о невыезде. До вынесения приговора он уехал из России. В настоящее время бывший руководитель Упрдор «Волга» находится в международном розыске.

«Исполнение решения суда о возмещении ущерба взято прокуратурой на контроль. Работа на данном направлении продолжается», — говорят в ведомстве.

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