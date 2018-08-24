Сотрудники Тамбовского госуниверситета приняли участие в сплаве на Алтае

Тамбов, , 15:51 — REGNUM Около 290 км горной реки с 94 препятствиями прошла команда Тамбовской области во время сплава четвертой категории сложности в рамках чемпионата мира по спортивному туризму, сообщает 24 августа пресс-служба Тамбовского государственного университета (ТГУ) имени Г. Р. Державина, сотрудники которого приняли участие в спортивном мероприятии.

Категорийный туристический поход, организованный ТГУ и Управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области стал третьим по счету в 2018 году. В нем выступила команда из 12 человек, среди которых сотрудники Экологического научно-образовательного центра ТГУ Алексей Емельянов, Ольга Белоусова и Сергей Комиссаров. Руководителем группы стал начальник регионального Управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов.

«Державинский университет последовательно и системно развивает спортивный туризм. Мы организуем региональные турниры по технике водного туризма, привлекающие внимание как опытных туристов, так и молодежи», — пояснил Емельянов.

В вузе отметили, что по итогам чемпионата мира по спортивному туризму в 2017 году сотрудники ТГУ в составе команды Тамбовской области заняли пятое место.

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