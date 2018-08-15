Студенты тамбовского вуза приняли участие в учении разведгруппы

Тамбов, , 14:06 — REGNUM Студенты Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина (ТГУ) прошли тактико-специальные учения, отработав действия разведгруппы по поиску и уничтожению пусковых ракетных установок противника, сообщает 15 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие было проведено в рамках допризывной подготовки по военно-учетной специальности «Войсковая разведка». Кроме поиска объектов противника, учащиеся осуществили марш-бросок по пересеченной местности на 22 километра.

«Условные противники не смогли засечь и обезвредить группу», — говорится в сообщении.

В вузе напомнили, что студенты являются членами военно-тактического клуба «Ареал», который начал свою деятельность в 2016 году. Его возглавляет сотрудник военной кафедры ТГУ старший прапорщик спецназа Андрей Бочаров. Главной целью клуба является допризывная подготовка студентов для прохождения службы в войсках специального назначения.

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