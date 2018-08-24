Воронеж наградили дипломом Союза российских городов

Воронеж, , 14:11 — REGNUM Воронеж получил диплом Союза российских городов. Как сообщила пресс-служба мэрии, городской округ одержал победу в номинации «Патриотическое воспитание» в рамках V Международного форума лучших муниципальных практик, который проходил весной 2018 года.

На прошедшем 24 августа ежегодном собрании членов Союза российских городов его президент Станислав Мошаров вручил главе Воронежа Вадиму Кстенину кубок и диплом.

«Мы приветствуем и активно поддерживаем инициативы Союза российских городов. Отрадно, что представленные нами проекты вошли в список лучших и размещены на общероссийской интерактивной карте», — отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.