«Стоп! Снято!»: пионеры российского кинематографа

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино. Именно в этот день в 1919 году Совнарком издал декрет о национализации кинодела в стране. С того времени вся фото — и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения.

Эру российского кино открыла картина Владимира Ромашкова «Понизовая вольница» по мотивам русской народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Первый показ шестиминутного фильма прошел в октябре 1908 года. Ленту демонстрировали под музыку, написанную Михаилом Ипполитовым-Ивановым для постановки пьесы в театре «Аквариум». Владельцы театра расценили это как нарушение их прав, поэтому под музыку композитора фильм показывали только во время премьерного сеанса.

Спустя три года в России вышла первая полнометражная кинопостановка — «Оборона Севастополя». По распоряжению Николая II к работе над фильмом привлекли большую группу историков и военных консультантов, которые старались максимально точно воссоздать реалии Севастопольской обороны. Батальные сцены в картине впервые в мире снимали сразу двумя аппаратами — с панорамированием и сменой ракурсов. В съёмках принимали участие регулярные подразделения Русской армии и ветераны обороны Севастополя 1854—1855 годов. Первый показ фильма состоялся в октябре 1911 года в царском дворце в Ливадии. Зрителями стали Николай II и члены царской семьи. До наших времен сохранился только сокращённый монтаж фильма с новыми титрами, подготовленный для собрания Госфильмофонда. Из него удалили все эпизоды подчёркнуто религиозного и монархического содержания.

Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала лента «Броненосец «Потемкин». Знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1925 году. Немая историческая картина была снята на первой кинофабрике «Госкино». Первый показ фильма произошёл на торжественном заседании, посвящённом юбилею революции 1905 года в Большом театре. В 1930 году фильм озвучили, спустя еще некоторое время восстановили и переиздали на киностудии «Мосфильм» при участии Госфильмофонда СССР и музея С. М. Эйзенштейна.

С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от немого кино к звуковому, от черно-белого к цветному. Кинофильмам изначально придавали очень значение в идеологическом воспитании людей. Как сказал однажды Владимир Ленин, «из всех искусств для нас важнейшим является кино».

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