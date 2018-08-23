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Число подростков-курильщиков в Европе за 20 лет выросло в полтора раза

Общество

Самым эффективным способом борьбы оказывается высокая цена

Число подростков-курильщиков в Европе за 20 лет выросло в полтора раза
Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Рим, 23 августа 2018, 15:18 — REGNUM  Число курильщиков в возрасте от 11 до 15 лет в Европе за последние 20 лет выросло на 50%, сообщает в четверг, 23 августа, информагентство Ansa со ссылкой на данные исследования университета Вероны.

При этом доля курильщиков в возрастном диапазоне от 16 до 20 лет в последние годы практически не меняется, отметили эксперты.

Самым эффективным способом борьбы с курением, по словам исследователей, являются не профилактические меры, а высокая цена на сигареты. Именно поэтому, по их мнению, наиболее благополучна ситуация в странах Северной Европы, где сигареты стоят 10 и более евро за пачку.

Что касается остальной Европы, то в Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах и Швейцарии каждый год начинают курить 40 из 1000 подростков, в Италии, Испании и Португалии — 30 из 1000.

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Борьба с курением
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