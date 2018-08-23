Четверг, 23 Августа 2018 года
11:43:00 МСК

Участники Курской битвы в Калуге получат открытки от президента РФ

Общество

Владимир Путин персонально поздравил калужских фронтовиков с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге

2
Участники Курской битвы в Калуге получат открытки от президента РФ
Иллюстрация: Почта России.
Открытка с поздравлением за подписью президента России участникам Курской битвы

Калуга, 23 августа 2018, 10:47 — REGNUM  Более 3 тыс. персональных поздравлений за подписью президента России Владимира Путина доставит «Почта России» ветеранам Великой Отечественной войны, 75 лет назад принимавшим участие в Курской битве. Как сообщила 23 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, среди получателей президентских поздравлений есть и жители калужского региона, принимавшие участие в разгроме немецко-фашистских войск в боях на Курской дуге.

Читайте также: Бессмертные герои Курской битвы

На лицевой стороне президентской открытки изображена медаль «За отвагу». Оборотную сторону открытки украшают другие кадры фотохроники, датированные летом 1943 года, на которых изображено наступление советских войск на «Огненной дуге».

«Письма с поздравлениями президента Российской Федерации вручаются адресатам лично. В случае отсутствия ветеранов по указанным адресам «Почта России» будет уточнять адресные данные получателей и осуществлять повторную доставку», — сказала Ольга Строк.

Ранее по теме: Рассекреченные документы опубликованы к 75-летию Курской битвы

Напомним, продолжавшееся на протяжении практически двух месяцев сражение на Курской дуге, в котором приняли свыше одного миллиона человек, привело к коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 23 августа является Днём воинской славы России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дни воинской славы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить