Рассекреченные документы опубликованы к 75-летию Курской битвы

Москва, , 04:54 — REGNUM Уникальные исторические документы, посвященные 75-летию Курской битвы (5 июля — 23 августа 1943 г.) опубликованы на официальном сайте Минобороны РФ.

Как сообщили в Минобороны, в ряду рассекреченных документов особо стоит отметить директиву Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова — одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге.

«В этом документе, несмотря на гриф «особой важности», имена военачальников легендируются, — исключалась любая возможность утечки», — сообщили в Минобороны.

В документе сказано, что координация действий четырех фронтов в боях на Курской дуге сосредотачивалась в руках «товарищей Юрьева и Александрова».

«Под этими фамилиями в директиве фигурируют советские маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский», — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, Курская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Крупнейшая танковая битва в истории. 23 августа немцы потерпели поражение в Битве на Курской дуге. Этот день является Днем воинской славы России.

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