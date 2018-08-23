Петербургский депутат-единоросс просит Минздрав запретить ЭКО для холостых

Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») направил в Минздрав России обращение с требованием запретить проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для лиц, не состоящих в официальном или гражданском браке. Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети, приложив ответ Минздрава.

«Мое обращение о проведении процедуры ЭКО только лицам, которые находятся в гражданском или официальном браке, рассматривается в Министерстве здравоохранения», — прокомментировал Цивилев.

В ответе Минздрава говорится, что в настоящее время обращение по поводу запрета ЭКО для не состоящих в брачных отношениях граждан рассматривается.

«После подготовки согласованной позиции ответ будет направлен дополнительно», — сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Е.Н. Байбарина.

Алексей Цивилев пояснил, что его обращение вызвано юридическими коллизиями, которые возникают в связи с распространением процедуры ЭКО. Он рассказал об одном из таких случаев, который стал ему известен на приеме избирателей.

«У женщины умер муж, осталось 2 детей, через год вызывают в суд — наследство, штамп в паспорте не помешал сделать ЭКО мужу с другой женщиной, супруга была не в курсе, я просил чтобы в таких случаях ставили супругу (а) в курс дела», — написал депутат.

«Эта услуга (ЭКО, — прим.) накладывает материальные обязательства на лиц, права которых тоже надо учитывать», — добавил Цивилев.