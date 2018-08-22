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В Петербурге и Ленобласти отремонтировали 28 почтовых отделений из 823-х

Общество

Во всех отремонтированных почтовых офисах ставят видеокамеры

В Петербурге и Ленобласти отремонтировали 28 почтовых отделений из 823-х
Иллюстрация: Почта России
Почта

Санкт-Петербург, 22 августа 2018, 15:28 — REGNUM  С начала года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отремонтировано 28 почтовых отделений. Они приспособлены под работу в новом формате предоставления почтовых и иных услуг населению. Еще два почтовых отделения стали доступными для маломобильных категорий граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 августа в УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области — филиале Почты России.

Всего в составе регионального управления 300 почтовых отделений в Петербурге и 523 — на территории Ленобласти, а также 13 почтамтов (три в Петербурге, 10 в Ленобласти).

«Конфигурация отделений нового формата зависит от размера помещения, — отметили в почтовом ведомстве. — В большинстве отделений установлены системы управления очередью, банкоматы «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных, pos-терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами».

Кроме того, во всех почтовых отделениях нового формата смонтированы камеры видеонаблюдения, которые контролируют все зоны почтового офиса, повышают эффективность работы и безопасность сотрудников и клиентов.

Добавим, что в 2017 году Почта России установила систему облачного видеонаблюдения в 197 отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга. С помощью этой системы в режиме реального времени можно контролировать клиентский поток наиболее загруженных отделений, чтобы вовремя направлять дополнительных сотрудников для обслуживания посетителей.

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Почта России
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