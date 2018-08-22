В Ульяновске открылась фотовыставка «Материнство в дикой природе»

Ульяновск, , 12:32 — REGNUM Первая Международная фотовыставка «Материнство в дикой природе», раскрывающая тему материнских чувств животных, начала работу в Ульяновске, сообщает 22 августа пресс-служба Ульяновского областного музея И.А. Гончарова.

Представленная Новым зоологическим музеем (Санкт-Петербург) экспозиция состоит из 52 работ фотографов-анималистов со всего мира.

Заведующая отделом развития музея Ольга Бородина отметила статус фотовыставки, исключительное качество работ, а также труд фотографов-анималистов, которые делают снимки со сложной тематикой. В конце выступления она поделилась тем, что один из авторов этих снимков является уроженцем Ульяновской области.

В открытии приняла участие начальник отдела творческого планирования министерства искусства и культурной политики Ульяновской области Наталья Елизарова. В приветственном слове она призналась, что выставка производит сильное впечатление, и позволит посетителям наполниться добротой и положительными эмоциями.

На странице фотофестиваля «Вконтакте» сообщили, что идея этого проекта состоит в том, чтобы не просто представить фотографии животных, а показать любовь, заботу, терпение, обучение, игру и самоотверженность, которые проявляют представители животного мира.

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