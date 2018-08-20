В Ульяновске пройдет выставка, посвященная изобретателям и рационализаторам

Ульяновск, , 15:54 — REGNUM Государственный архив новейшей истории (ГАНИ) Ульяновской области организует выставку «Эврика: ульяновские изобретатели», посвященную совершенствованию промышленного производства, развитию сельского хозяйства и применению изобретательства в быту, сообщает 20 августа пресс-служба учреждения.

Отмечается, что основными экспонатами станут архивные документы времен Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., периода восстановления народного хозяйства, а также материалы личных фондов выдающихся деятелей региона на современном этапе развития технологий. В качестве таковых в музее отметили почетного гражданина Ульяновской области, действительного члена Международной академии аграрного образования Бориса Зотова и заслуженного изобретателя СССР Адольфа Кузьмина.

«В фонде представлены фотографии его изобретений: лично сконструированных и собственноручно собранных автомобилей: на трех колесах с деревянным кузовом и двигателем от мотоцикла ИЖ-49; четырехместный автомобиль с мотором от мотоцикла М-72, аэросани с двигателем от «Москвича», а также патенты на изобретения», — говорится в сообщении.

В архиве предполагают, что пример жизни и деятельности ульяновских рационализаторов станет сильной мотивацией для совершенствования форм и методов познавательной деятельности в области профессионального развития молодежи. Выставка будет представлена в сентябре этого года, о месте и времени открытия будет сообщено дополнительно.

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