В Хабаровске чиновники ставят свечки в церкви за хорошую погоду

Хабаровск, , 11:57 — REGNUM Чиновники Хабаровского края ставят свечки в храмах «от дождя». На выходные на набережной дальневосточной столицы запланирован фестиваль мороженого, а синоптики обещают сильные дожди. Теперь министр торговли региона Николай Крецу ставит свечки и умоляет высшие силы отменить штормовую погоду. Вместо того чтобы оперативно готовить альтернативную, закрытую, площадку для фестиваля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Синоптики немного обнадежили министра, сообщив, что в самый главный день фестиваля осадков может и не быть.

«Мы столько сил вложили! Более того — мы вложили сердце. Мы провели колоссальную работу по подготовке, сильные ливни — большая беда для нас. Я молю бога, более того, я схожу в церковь, поставлю свечку, чтобы не было дождя», — привело слова Николая Крецу ИА ДВ-Новости.

В социальных сетях жители Хабаровска посоветовали чиновнику не уповать на помощь высших сил, а озаботиться подготовкой альтернативной, закрытой, площадки для фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в дальневосточных регионах всё чаще уповают на небеса в противодействии природным стихиям. Так, в 2017 году в Амурской области призывали всех служить молебны для прекращения лесных пожаров, от которых задыхался и соседний Хабаровский край. Огнём было охвачено 80 тыс. гектаров леса.