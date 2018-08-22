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Ушел из жизни испанский интеллектуал Висенте Верду

Общество

Художник и публицист, Верду изучал феномен искусства и его место в современном мире

Мадрид, 22 августа 2018, 09:09 — REGNUM  21 августа в Мадриде скончался испанский писатель, художник и публицист Висенте Верду, пишет газета El País.

Верду скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Последние годы своей жизни он посвятил поэзии и живописи.

Висенте Верду получил степень доктора социологических наук в Парижском университете, с 1982 года был колумнистом издания El País. В России получила широкую известность его статья 2003 года «Апогей вульгарности», посвященная массовой культуре XXI века.

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Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
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