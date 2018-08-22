Ушел из жизни испанский интеллектуал Висенте Верду

Мадрид, , 09:09 — REGNUM 21 августа в Мадриде скончался испанский писатель, художник и публицист Висенте Верду, пишет газета El País.

Верду скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Последние годы своей жизни он посвятил поэзии и живописи.

Висенте Верду получил степень доктора социологических наук в Парижском университете, с 1982 года был колумнистом издания El País. В России получила широкую известность его статья 2003 года «Апогей вульгарности», посвященная массовой культуре XXI века.