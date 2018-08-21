Полиция Петербурга подсчитала число отмечавших Курбан-байрам

Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Праздничные мероприятия по случаю Курбан-байрама в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли без нарушений общественного порядка. Для охраны общественного порядка были задействованы более тысячи сотрудников полиции города и области, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального Главка полиции.

По данным ГУ МВД, на праздничных мероприятиях в Петербурге и Ленобласти присутствовали около 52 тысяч человек.

Как отмечает ИА REGNUM, эта цифра существенно отличается в меньшую сторону от того, что ранее было озвучено Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга со ссылкой на независимых наблюдателей.

По данным Духовного управления, к только к Соборной мечети пришли более 110 тыс. верующих. Еще 21 тыс. мусульман собрались у мечети в Приморском районе. Около шести тысяч мусульман пришло к молельному дому «Сенная», сообщало Духовное управление.

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