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Полиция Петербурга подсчитала число отмечавших Курбан-байрам

Общество

Цифра оказалась намного скромнее той, о которой заявляли ранее петербургские мусульмане

Полиция Петербурга подсчитала число отмечавших Курбан-байрам
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети

Санкт-Петербург, 21 августа 2018, 15:49 — REGNUM  Праздничные мероприятия по случаю Курбан-байрама в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли без нарушений общественного порядка. Для охраны общественного порядка были задействованы более тысячи сотрудников полиции города и области, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального Главка полиции.

По данным ГУ МВД, на праздничных мероприятиях в Петербурге и Ленобласти присутствовали около 52 тысяч человек.

Как отмечает ИА REGNUM, эта цифра существенно отличается в меньшую сторону от того, что ранее было озвучено Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга со ссылкой на независимых наблюдателей.

По данным Духовного управления, к только к Соборной мечети пришли более 110 тыс. верующих. Еще 21 тыс. мусульман собрались у мечети в Приморском районе. Около шести тысяч мусульман пришло к молельному дому «Сенная», сообщало Духовное управление.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 100 тыс. человек отметили Курбан-байрам у Соборной мечети Петербурга

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