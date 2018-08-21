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После убийства фигуриста в Алма-Ате наказаны 13 полицейских

Общество

В ходе проверок были выявлены нарушения в вопросах обеспечения охраны общественного порядка

Алма-Ата, Казахстан, 21 августа 2018, 15:06 — REGNUM  По результатам служебной проверки после убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 13 сотрудников департамента внутренних дел Алма-Аты, в том числе три руководителя. Об этом 21 августа сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел республики Жаната Сулейменова.

По его словам, в ходе проверок были выявлены нарушения в вопросах обеспечения охраны общественного порядка, контроля за профилактикой правонарушений, а также в организации работы участковых полицейских.

Напомним, 3 августа от должностных обязанностей были освобождены начальник местной полицейской службы Алма-Аты Жасулан Байкенов и начальник МПС УВД Алма-Атинского района Серик Кумабеков.

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