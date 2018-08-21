Около 50 человек заболели энцефалитом в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала клещевого сезона зафиксировано 24 случая вирусного энцефалита, в том числе четыре случая у детей и подростков до 17-летнего возраста. Количество случаев клещевого боррелиоза достигло 195, в том числе 35 случаев у детей. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона в медицинские структуры Северной столицы обратилось 11 278 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1946 детей. Непосредственно на территории Петербурга пострадало 1323 человека (11,7% от общего количества). причем 317 человек — на территориях Пушкинского района и города Павловска.

Все те, кто заболел энцефалитом и боррелиозом в Петербурге, пострадали от присасывания клещей на территории Ленинградской области и других субъектов РФ.

«Для территории Северо-Запада Российской Федерации характерен второй подъем численности клещей в конце лета — начале осени (август — сентябрь). Об этом нужно помнить при посещении лесов, лесопарков, во время работы на индивидуальных садово-огородных участках», — предупредили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В свою очередь, их областные коллеги подсчитали, что на 16 августа на территории Ленинградской области зарегистрировано 5327 пострадавших от укусов клещей, включая 1045 детей. Большинство случаев нападения клещей происходит в лесу.

В Ленобласти зарегистрировано 12 случаев заболеваний клещевым энцефалитом, среди заболевших один ребенок. Еще 26 человек заболели клещевым боррелиозом, в том числе двое детей.

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