Родственники похищенного в США китайского бизнесмена пообещали награду

Лос-Анджелес, США, , 08:57 — REGNUM ФБР предлагает вознаграждение в размере $25 тыс. за любую информацию о местонахождении злоумышленника, похитившего китайского бизнесмена в округе Сан-Гейбриел Лос-Анджелеса, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Пострадавшим является 28-летний Жуочэнь «Тони» Ляо, который родился в китайской провинции Сычуань и занимался продажами роскошных автомобилей.

«16 июля 2018 года приблизительно в 19:30 по местному времени Жуочэнь «Тони» Ляо был похищен в Сан-Гейбриэл, Калифорния тремя мужчинами. В последний раз его видели садящимся в тёмный минивэн вместе с мужчиной, который позднее был идентифицирован как Дэвид», — сообщили в полиции.

Отмечается, что Дэвиду от 35 до 40 лет. Злоумышленники потребовали от семьи Ляо выкуп в размере 2 млн долларов США. Как отмечается, родственники отказались платить преступникам и предложили 150 тыс. долларов США в награду за информацию, которая поможет найти и вернуть Тони.

Отметим, что Генеральное консульство Китая в Лос-Анджелесе сообщило о том, что дипломаты поддерживают тесный контакт с американскими правоохранителями и родственниками пострадавшего. О его состоянии и судьбе пока ничего неизвестно.