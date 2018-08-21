Вузы Аргентины закроются на неделю из-за массовой забастовки преподавателей

Буэнос-Айрес, , 09:01 — REGNUM С 21 августа до конца недели преподаватели вузов Аргентины проведут по всей стране забастовку, оставив студентов без занятий, сообщает агентство Prensa Latina.

Забастовка инициирована Национальной конфедераций университетских преподавателей, требующих повышения зарплаты, которая компенсировала бы инфляцию. Преподаватели недовольны односторонним решением правительства, которое намерено сделать три отдельные незначительные выплаты. Преподаватели готовы бастовать, сколько потребуется для достижения цели.

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По прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в Аргентине в этом году составит от 27% до 32%. Напомним, учебный год в странах Южной Америки начинается 1 марта, а каникулы длятся с декабря по февраль.

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