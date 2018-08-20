Работники судов Украины будут отчитываться о поездках в Крым и Донбасс

Киев, , 23:44 — REGNUM Судьи и работники украинских судов должны подавать отчёты о посещении России и республик Донбасса, сообщил 20 августа сайт ЮрЛига.

В отчёте необходимо подробно описан досмотр личных вещей, а также вопросы, заданные пограничниками, компрометирующие ситуации, вроде ДТП или задержаний правоохранителями, а также контакты с представителями силовых ведомств и спецслужб.

Помимо России и Донбасса, требование распространяется на тех, кто посетил Белоруссию, Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию.

Издание особо отметило, что по сообщению СБУ, попытки вербовки украинских судей и работников судов происходят при попадании в «компрометирующие ситуации, в том числе искусственно созданные самими спецслужбами Российской Федерации за пределами Украины, прежде всего в России, странах, находящихся в орбите ее геополитических интересов».

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