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СБУ поймали в Донбассе четырех «шпионов» с двойным гражданством

Политика

Мужчин хотят лишить украинского гражданства

СБУ поймали в Донбассе четырех «шпионов» с двойным гражданством
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Паспорт гражданина России

Киев, 13 августа 2018, 20:28 — REGNUM  В конце июля во время фильтрационных мероприятий Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией задержала четырех жителей Донбасса, имеющих паспорта Российской федерации и Украины, заявили 13 августа в пресс-службе штаба операции Объединенных сил.

В спецслужбе отметили, что задержанных «шпионов» могли направить за линию фронта «российские спецслужбы»:

«Для организации и проведения акций, направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины».

Напомним, депутат Верховной рады Юрий Береза выступил с идеей без суда лишать украинского гражданства всех жителей Донбасса, получивших паспорт РФ.

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