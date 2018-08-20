Специалисты крымского минстроя попались на новой растрате

Симферополь, , 17:18 — REGNUM Руководство крымского «Института стратегического планирования», находящегося в ведении республиканского министерства строительства и архитектуры, уличили в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к 153 с лишним миллионам рублей ущерба. Об этом 20 августа сообщили в комитете по противодействию коррупции РК.

По данным сотрудников комитета, должностные лица института, нарушив конкурсную процедуру, заключили контракт с частной фирмой, но всю работу фактически выполнили сами.

«Акты о приёмке выполненных работ были подписаны с аффилированным предприятием-подрядчиком, на основании чего оно получило более 26 миллионов рублей для дальнейшей неправомерной конвертации. Аналогичные схемы применялись должностными лицами ГУПа и в других контрактах», — уточнили в комитете по противодействию коррупции.

Общая предварительная сумма ущерба, нанесённая интересам государства, оценивается в 153 млн 288 тыс. 210 рублей. По итогам проверки директор ГУП уволен в связи с утратой доверия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, в декабре 2107 года глава Крыма Сергей Аксенов инициировал проверку «Института стратегического планирования» на предмет возможной растраты более 100 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на бывшего руководителя администрации Симферополя Геннадия Бахарева также было заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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