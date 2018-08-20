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Ректор АлтГУ сообщил о готовности вуза предложить новые цифровые проекты

Общество

Университет обладает наработками в области Big Data и диагностики состояния здоровья человека

Барнаул, 20 августа 2018, 13:59 — REGNUM  Алтайский государственный университет (АлтГУ) может предложить перспективные для цифровой экономики IT-проекты, чтобы затем реализовать их в регионе, заявил ректор вуза Сергей Землюков на совещании с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба университета.

По словам Землюкова, к числу наиболее перспективных проектов относятся: технологии Big Data в решениях для агропромышленного комплекса, мобильные системы мониторинга и диагностики состояния здоровья и заболеваний человека, а также отдельные направления внедрения информационных технологий в комитетах и службах Барнаула.

Отмечается, что встреча с врио губернатора была посвящена развитию IT-сферы Алтайского края. В ней приняли участие руководители региональных ИТ-компаний, представители Минобрнауки, Минсельхоза и Минэкономразвития края, Алтайкомсвязи и Алтайской торгово-промышленной палаты.

По результатам встречи был подготовлен план развития IT-сферы. Одной из центральных задач в этом плане станет внесение мероприятий программы «Цифровая экономика» в Стратегию социально-экономического развития Алтайского края.

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