На Алтае прошла выездная встреча Клуба интеллектуальных игр НСО АлтГУ

Барнаул, , 07:34 — REGNUM Выездная встреча актива Клуба интеллектуальных игр НСО АлтГУ прошла на базе учебных практик «Озеро Красилово» в Косихинском районе Алтайского края, сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

Вместе с игроками клуба студенты осваивали навыки командной игры, делились опытом тренировок и разбирали основные способы решения вопросов игры «Что? Где? Когда?». За время проведения встречи, с 22 по 24 июля удалось провести шесть турниров по нескольким дисциплинам.

Отмечается, что финал прошел по правилам и со всеми атрибутами телевизионной версии игры: в техническом оснащении были предусмотрены кнопки, и экран с выбором вопроса. В большинстве игр студенческого зачета победу одержала молодая сборная команда «Сумасшедшая чайная вечеринка».

Соорганизатором выезда стала АНО «Центр интеллектуального развития». Предполагается, что этой осенью организация запустит городской чемпионат по интеллектуальным играм на средства Фонда президентских грантов.