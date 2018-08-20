Преподаватель МарГУ прошла обучение по курсу духовно-нравственной культуры

Йошкар-Ола, , 10:52 — REGNUM Преподаватель Марийского государственного университета (МарГУ), кандидат педагогических наук Наталья Чалдышкина завершила обучение на курсах повышения квалификации «Основы духовно-нравственной культуры / Основы православия», сообщает 20 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что обучение проходило в Центре дополнительного образования Московской духовной академии (ЦДО МДА, Сергиев Посад Московской области) с 01 по 11 августа 2018 года. В качестве преподавателей курсов выступили сотрудники Московской духовной академии, Московского государственного педагогического университета, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также специалисты других профильных учреждений.

Итогом обучения стало успешное прохождение итоговой аттестации, в которой принимали участие 59 человек из более чем 15 регионов России. Документы об окончании курсов преподавателям вручили представители ЦДО МДА.

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