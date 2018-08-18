В Сергиевом Посаде создадут Центр православной культуры

Сергиев Посад, Московская область, , 10:41 — REGNUM Русская православная церковь намерена создать в Сергиевом Посаде рядом с Троице-Сергиевой лаврой центр православной культуры. В него войдут музей, библиотека, представительство Поместных православных церквей мира и другие здания.

О масштабном проекте рассказал ТАСС председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По мнению РПЦ, Сергиев Посад с Троице-Сергиевой лаврой должен получить особый статус города как духовного центра.

«Это будет грамотный, современный и очень технологичный проект, нацеленный на раскрытие духовного и исторического смысла этого города, возникшего вокруг Троице-Сергиевой лавры», — подчеркнул отец Леонид.