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В Сергиевом Посаде создадут Центр православной культуры

Культура

Подмосковный город со знаменитой Троице-Сергиевой лаврой должен получит особый статус духовного центра

В Сергиевом Посаде создадут Центр православной культуры
Константин Юон. Троице-Сергиева лавра зимой. 1910-е

Сергиев Посад, Московская область, 18 августа 2018, 10:41 — REGNUM  Русская православная церковь намерена создать в Сергиевом Посаде рядом с Троице-Сергиевой лаврой центр православной культуры. В него войдут музей, библиотека, представительство Поместных православных церквей мира и другие здания.

О масштабном проекте рассказал ТАСС председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По мнению РПЦ, Сергиев Посад с Троице-Сергиевой лаврой должен получить особый статус города как духовного центра.

«Это будет грамотный, современный и очень технологичный проект, нацеленный на раскрытие духовного и исторического смысла этого города, возникшего вокруг Троице-Сергиевой лавры», — подчеркнул отец Леонид.

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Православие
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