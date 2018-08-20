Названа причина роста продаж «кнопочных» телефонов

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Человечество начало уставать от мобильных устройств с возможностью выхода в интернет, зависимые от гаджетов люди в 2017 начали интенсивнее приобретать кнопочные сотовые телефоны без подключения к глобальной сети. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что впервые за долгие года продажи мобильных телефонов без доступа к интернету в 2017 году увеличились на 5%, в то время как продажи смартфонов «подросли» всего на 2%. По мнению экспертов издания, подобная тенденция связана с тем, что владельцы смартфонов устают от круглосуточного доступа к социальным сетям.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля корпорация Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей своих устройств. По всей видимости, под зарегистрированными индексами «скрываются» смартфоны iPhone X Plus, а также новая модель iPhone с жидкокристаллическим экраном.

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