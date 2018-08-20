Пассажиры АК «Якутия» снова ждут: сутки — в Благовещенске, двое — в Чите

Якутск, , 04:31 — REGNUM Пассажиры авиакомпании «Якутия» в очередной раз пострадали из-за её непунктуальности. На двое суток этот авиаперевозчик задерживал вылет рейса в Якутск из Читы и на сутки — из Благовещенска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рейс №482 должен был доставить людей из Читы в Якутск 17 августа, но вылет состоялся только 19-го. Причиной задержки названа неисправность двух воздушных судов Sukhoi Superjet — на время их ремонта расписание пришлось изменить. Ожидавших вылета людей разместили в гостинице, им было предоставлено горячее питание.

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Сутки ждали вылета пассажиры авиакомпании в Благовещенске: люди должны были прилететь в Якутск 18, а не 19 августа. Причиной задержки также были названы технические проблемы.

«Коммерсант» сообщает о дефиците парка авиакомпании, и называет одной из причин нехватки самолётов — запрет использования зарегистрированного на Бермудах Boeing 737 в ситуации, когда три из пяти самолётов Sukhoi Superjet вышли из строя из-за неисправности. Авиаперевозчик потратил 50 млн рублей на подготовку Boeing к полётам, но не смог возить на нём людей, так как авиадепартамент Минтранса счёл, что документация на самолёт старше 20 лет из реестра Бермуд «не позволяет оценить его техническое состояние» и суда такого возраста следует ставить в реестр РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля пассажиры рейса Якутск-Анапа трое суток ждали вылета в Омске, где самолёт авиакомпании сел на дозаправку. Тогда выяснилось, что воздушному судно требуется ремонт.

«Скорее всего, виноваты Суперджеты, с огромным отрывом чемпионы мира по простою на земле, головная боль для менеджмента любой авиакомпании», — высказывали мнения якутяне в соцсетях.

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