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Юрий Башмет призвал сохранить Дом радиовещания и звукозаписи в Москве

Общество

Коллектив Башмета базируется в здании уже почти 20 лет

Москва, 19 августа 2018, 16:58 — REGNUM  Сохранить уникальное здание Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) призвал народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет 19 августа в своей беседе с ТАСС.

Артист заявил, что здание с уникальной акустикой, построенное специально для звукозаписей, и богатой культурной традицией обязательно нужно сохранить. Здесь проходят репетиции ведущих симфонических оркестров столицы, здесь были сделаны множество звукозаписей, пользующиеся популярностью во всём мире.

Ранее письма в защиту ГДРЗ направили в различные инстанции пианист Денис Мацуев, дирижёр Александр Сладковский и Союз композиторов России.

Напомним, что ГДРЗ грозит выселение. Здание передаётся ФГУП Издательство «Известия». В настоящий момент в ГДРЗ производится вывоз аппаратуры, а само здание после этого будут подготавливать к перепрофилированию под офисные помещения.

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Музыка
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