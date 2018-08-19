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Екатеринбург отметил своё 295-летие: фоторепортаж

Общество

Центр города посетили десятки тысяч человек

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Екатеринбург отметил своё 295-летие: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
А потом был салют

Екатеринбург, 19 августа 2018, 05:25 — REGNUM  Екатеринбург 18 августа торжественно отметил очередной свой юбилей. Столице Среднего Урала исполнилось 295 лет.

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Салют
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Салют

Начался праздник поднятием флага дня города и поздравлением из космоса. С борта Международной космической станции людей поздравил земляк — космонавт Сергей Прокопьев. Затем первые лица Екатеринбурга и Свердловской области возложили цветы к памятнику основателям города. А 25 пар сочетались законным браком. Одна из них выиграла квартиру.

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День города начался
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города начался
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Флаг поднят
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Флаг поднят
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Выиграли квартиру
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выиграли квартиру

В центре Екатеринбурга прошло множество мероприятий. Праздничную атмосферу немного омрачил дождь. Но на общем веселье это не сказалось. Завершился день города концертом и фестивалем фейерверков.

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Музыкант
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Музыкант
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На концерте
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На концерте

Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

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Снимают салют
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снимают салют

Смотрите галерею к статье

regnum author Алексей Колчин
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Юбилеи и памятные даты
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