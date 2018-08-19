Екатеринбург отметил своё 295-летие: фоторепортаж

Екатеринбург, , 05:25 — REGNUM Екатеринбург 18 августа торжественно отметил очередной свой юбилей. Столице Среднего Урала исполнилось 295 лет.

Начался праздник поднятием флага дня города и поздравлением из космоса. С борта Международной космической станции людей поздравил земляк — космонавт Сергей Прокопьев. Затем первые лица Екатеринбурга и Свердловской области возложили цветы к памятнику основателям города. А 25 пар сочетались законным браком. Одна из них выиграла квартиру.

В центре Екатеринбурга прошло множество мероприятий. Праздничную атмосферу немного омрачил дождь. Но на общем веселье это не сказалось. Завершился день города концертом и фестивалем фейерверков.

Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

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