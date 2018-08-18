Суббота, 18 Августа 2018 года
20:00:03 МСК

Открылась 14-я китайско-тайваньская книжная ярмарка

Общество

Организаторы рассматривают ее важным средством коммуникации для обоих берегов Тайваньского пролива

Открылась 14-я китайско-тайваньская книжная ярмарка
Книги на китайском

Пекин, 18 августа 2018, 19:22 — REGNUM  Около трех сотен участников представлены на 8 тысячах квадратных метров выставочной площади открывшейся в столице Тайваня Тайбэе 14-й Книжной ярмарки двух берегов Тайваньского пролива, которая продлится до 23 августа, сообщает 18 августа Синьхуа. Помимо основной площадки, экспозиции также открыты в ряде других городов и уездов Тайваня — Цзилун, Тайчжун, Цзяи, Пиндун.

Материковую часть Китая представляют 180 организаций, островную — более 120-ти.

В экспозиции представлены около 100 тыс. книг, периодических изданий и комиксов.

По заявлению одного из организаторов ярмарки Шэнь Сяньяна, «выставка является большим событием для издательских кругов» обеих частей страны и является важным инструментом общения сограждан с двух берегов полива.

Отметим, что Книжная ярмарка двух берегов основана в 2005 году; общий объем книжных сделок на ней за прошедшие годы составил 420 млн юаней или около 62 млн долларов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить