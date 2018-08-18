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Вода стала коричневой: кто загрязнил реку Тагил на Урале?

Общество

Ищут виновных

Нижний Тагил, Свердловская область, 18 августа 2018, 05:23 — REGNUM  В Свердловской области река Тагил стала коричневой. Сильное замутнение воды отмечено между сёлами Аник и Лёвиха в Кировградском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Сейчас надзорное ведомство и экологические активисты ищут причину загрязнения. Разрешений на сброс сточных вод в этом районе никто не имеет. Известно, что в данном месте действует артель золотодобытчиков. Но об их причастности говорить пока рано.

Сейчас по факту загрязнения реки идут проверки. Также представители областного «Центра экологического мониторинга и контроля» взял пробы воды, которые предстоит исследовать.

Отметим, ниже по течению реки находятся Нижнетагильское и Леневское водохранилища. Из них ведётся водоснабжение Нижнего Тагила.

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Проблемы экологии
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