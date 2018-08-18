Суббота, 18 Августа 2018 года
04:37:31 МСК

Инфоитоги ЧМ-2018: болельщики звонили по телефону почти 6 миллионов раз

Общество

Зрители матчей использовали 258 ТБайт интернет-трафика

Москва, 18 августа 2018, 04:26 — REGNUM  Количество телефонных звонков, совершенных зрителями ЧМ-2018, приблизилось к шести миллионам, сообщил Константин Носков, российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, на совещании в Минкомсвязи РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается что для проведения мундиаля в России создали уникальную информационно-коммуникационную инфраструктуру, связавшую 11 городов.

На 230 объектах гостям мероприятия были предоставлены услуги связи. Всего на трибунах побывали порядка 80 тысяч зрителей.

«Всего зрители матчей использовали 258 Тбайт интернет-трафика и совершили 5,8 млн звонков», — сообщили в Минкомсвязи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Ростуризма Олег Сафонов по итогам ЧМ-2018 заявил, что Россию за время мундиаля посетили 6,8 млн иностранцев.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧМ-2018 в России посетили 6,8 млн туристов и болельщиков — глава Ростуризма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить