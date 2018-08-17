Как бороться с МФО, требующими «вернуть» кредит, который никто не брал

Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Граждане, которых преследуют коллекторы и требуют возвращения якобы взятых у МФО кредитов, должны «посылать» микрофинансовые организации в суд, а на самих коллекторов в случае превышения ими полномочий жаловаться в службу судебных приставов, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 17 августа, адвокат Юрий Баринов.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о получающей все более широкое распространение новой мошеннической схеме: «черные МФО», пользуясь формальным правом оформлять кредиты без личного присутствия гражданина, но с использованием и верификацией его персональных данных, фальсифицируют эти кредиты, после чего передают коллекторам «информацию» о «должниках», а также портят гражданам их кредитную историю.

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«Оказавшись в такой ситуации, гражданин должен уведомить МФО, что никакого кредита он у них не брал. И предложить им опротестовывать это в суде. В суде МФО должно будет предъявить доказательные документы, то есть договор, которого у него, естественно, нет.

Что касается разговоров с коллекторами, то им тоже следует просто сообщить: никаких кредитов никто не брал. Подавайте, мол, в суд, мы наймем адвоката, выиграем суд и возьмем с вас в том числе и компенсацию судебных издержек.

За коллекторами наблюдает служба судебных приставов. Если коллекторы превышают свои полномочия, к примеру, звонят вам чаще, чем это разрешено, или звонят против вашей воли, то в эту службу и следует жаловаться. Приставы лицензируют деятельность коллекторов, и в случае совершения ими нарушений отбирают лицензию.

И только в том случае, если гражданину поступают прямые угрозы, следует, разумеется, обращаться в полицию».