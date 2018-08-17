В Петербурге предложили оставить в покое памятник «Тома де Томону»

Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Лицо шотландского химика Томаса Томсона, которого скульптор перепутал с петербургским архитектором Тома де Томоном при составлении композиции «Зодчие» в Александровском парке, стоит оставить на месте. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат городского парламента Борис Вишневский.

Он предложил отнестись к произошедшему как к «курьезу» и не трогать скультуру. На путаницу обратил внимание историк архитектуры Кирилл Постернак, о чем и написал в сети. Постернак заметил, что вместо лица Жана-Франсуа Тома де Томона скульптор Александр Таратынов изобразил лицо шотландского химика Томаса Томсона. Очевидно, что это произошло потому, что изображение шотландца по ошибке «украшает» страницу в «Википедии», посвященную Тома де Томону.

Сам Александр Таратынов в интервью СМИ сначала заявил, что готов скульптуру заменить, а потом предложил отнестись к ней как к «собирательному образу архитектора» того времени.

«Думаю, что не надо ничего менять. Пусть это остается памятником невнимательности и головотяпству. Зачем заменять, раз на скульптуре не написано, что это Тома де Томон. Тем более, что это не высокого художественного уровня композиция. Я бы просто улыбнулся и оставил все, как есть», — заметил депутат Вишневский.

Композиция «Зодчие» была подарена «Газпромом» при активном участии главы компании Алексея Миллера вместе с другими скульптурами в Александровском парке. Его открыли еще в 2011 году, предполагалось, что за одним столом будут сидеть великие архитекторы, участвовавшие в строительстве Петербурга: Росси, Трезини, Монферран, Воронихин, Баженов, Растрелли, Захаров и Тома де Томон. Однако, как выяснилось, семь лет стол с прославленными зодчими делил шотландский химик.