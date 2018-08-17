Дело муторное: Россия может захлебнуться от «коллекторского бандитизма»

Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Проблемы, с которыми столкнулись жители Москвы в результате оформления на их имя займов в микрофинансовых организациях, могут охватить все регионы, как когда-то вся страна захлебнулась от «коллекторского бандитизма».

Свердловский политик, бывший депутат Законодательного собрания области Евгений Артюх называет ситуацию безобразием и считает, что сейчас жертвам обмана придётся приложить немало усилий, чтобы доказать, что займов они не брали.

«Первоочередные шаги с их стороны должны быть сосредоточены на то, чтобы направить в полицию, в прокуратуру, в ЦБ РФ заявления о том, что займов они не брали, с требованием осуществить розыск и привлечение к ответственности виновных, а также с требованием проверки МФО. Дело муторное, но без этого никак. Кроме того, я бы посоветовал обратиться к финансовому омбудсмену еще. Писать во все инстанции вплоть до президента, пока заём и претензии по нему со стороны МФО не будут сняты», — сказал Евгений Артюх корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, граждан России в последнее время всё чаще заставляют вернуть те долги, которых они не брали. Займы берут предприимчивые и пока неизвестные правоохранительным органам граждане. Несколько жителей Москвы уже оказались неожиданно «должны» двум микрофинансовым организациям: «Монеза» и «Е-Заём». От их имени добропорядочным гражданам звонят коллекторы, которые за неуплату так называемого долга угрожают разными карами.

Проблема ещё и в том, что такие займы оформляются в интернете. Показывать для этого паспорт или показываться представителям компании, как выяснилось, лично не нужно, достаточно ввести данные на сайте МФО и указать номер телефона. Итогом такой разрешённой Центральным банком России схемы стали десятки людей, ставших жертвами неизвестных мошенников. Граждане обращаются в полицию, но правоохранители крайне вяло реагируют на их заявления.

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