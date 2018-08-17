Проректор Бурятского госуниверситета встретился с монгольскими школьниками

Улан-Удэ, , 14:08 — REGNUM Проректор по науке Бурятского государственного университета (БГУ) Вячеслав Хахинов провел встречу с учениками средних школ Селенгинского аймака Монголии, сообщает 17 августа пресс-служба вуза.

Школьники посетили БГУ для участия в летних курсах РКИ («русского как иностранного»). Поездка стала возможной благодаря поддержке филиала Российского центра науки и культуры в Селенгинском аймаке Монголии.

Отмечается, что ребята рассказали о себе на русском языке и о своих планах о поступлении в вузы России, в том числе и в БГУ.

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