Четверг, 16 Августа 2018 года
12:22:55 МСК

В Бурятии детей-сирот предложили заселять на чердаки

Общество

«Все технические условия есть»

В Бурятии детей-сирот предложили заселять на чердаки
Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Улан-Удэ, 16 августа 2018, 12:07 — REGNUM  В Бурятии глава отделения «Национальной родительской ассоциации» Юрий Базаржапов на заседании регионального правительства предложил заселять детей-сирот на чердаках многоэтажных домов, сообщает 16 августа Байкал-Daily.

Новатор предложил создать жилищный фонд, используя серию домов, в которых последний чердачный этаж такой же высоты, как жилой этаж.

«Я немножко строитель, думаю, все технические условия есть, чтобы создать на этом этаже полноценное жилое помещение», — заявил Базаржапов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок учёта детей-сирот, имеющих право на жильё, а также уточняющий механизм обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей.

Читайте подробнее: Владимир Путин подписал закон об учёте сирот, имеющих право на жильё

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспечение жильём детей-сирот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить