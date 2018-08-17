Новосибирцы просят мэра отказаться от коллектора для реки за 140 млн рублей

Новосибирск, , 09:55 — REGNUM Члены общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» опубликовали в интернете петицию против строительства коллектора в русле реки 1-й Ельцовки в Новосибирске. Обращение адресовано мэру города Анатолию Локтю.

Напомним, ранее в мэрии города заявили, что на строительство нового коллектора в русле реки 1-я Ельцовка будет потрачено 140 млн рублей.

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«Мы, жители города Новосибирска, не согласны с таким решением, считаем его неоправданным и необоснованным. Заключение 1-ой Ельцовки в коллектор нарушит непрерывность и целостность водных объектов и водной системы г. Новосибирска и может привести к необратимым экологическим потерям», — говорится в петиции на сайте «Гражданского патруля».

Общественные активисты, в частности, считают, что заключение реки в коллектор «негативно повлияет на процессы естественного самоочищения водостока и создаст угрозу возможного подтопления прилегающих территорий».

«Считаем, русло реки необходимо сохранить открытым. А в целях предотвращения дальнейшего разрушения оврага целесообразнее провести берегоукрепительные работы», — отмечают активисты и просят городские власти приостановить работы по строительству коллектора и рассмотреть альтернативный вариант предотвращения аварийной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость строительства коллектора в русле реки 1-я Ельцовка возникла из-за того, что река уже на протяжении нескольких лет доставляет много хлопот в период половодья. Весной 2018 года река размыла берег. А из-за того, что произошло обрушение грунтовой насыпи и дороги на ул. Галущака, городскими властями была объявлена чрезвычайная ситуация объектового уровня.

Подготовка к строительству коллектора, по словам мэра Анатолия Локтя, уже ведётся. Согласно проекту, должен появиться железобетонный коллектор протяжённостью 184,7 метра с двумя смотровыми камерами. Его стоимость вместе с работами — 140 млн рублей. Половину этой суммы предоставит инвестор-застройщик СД «Регион», который планирует возвести неподалёку многоквартирный жилой дом. До 30 сентября будет обустроено временное русло реки для прохождения осеннего паводка и для подготовки места для дальнейших строительных работ. А с середины октября начнётся монтаж самого коллектора. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в марте 2019 года.