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В Якутии обсудили вызовы, стоящие перед коренными народами Севера

Общество

Поиск гармоничной модели хозяйствования на Севере представляет интерес как для промышленников, так и для коренных народов

Якутск, 9 августа 2018, 07:58 — REGNUM  Глобальные вызовы, стоящие перед коренными народами Севера, обсудили участники Первой конференции «Арктический вектор: Роман Иванович Шадрин — первый государственный и общественный деятель эвенского народа» в Академии наук Якутии, сообщили 9 августа в отделе по общественным коммуникациям Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА).

Выступивший на конференции глава Департамента по экономико-правовому и гуманитарному образованию ЯГСХА доцент Алексей Пудов заявил о принципах, лежащих в основе сосуществования двух моделей хозяйствования на Севере и в Арктике — промышленной и традиционной для народов севера. По его словам, в поиске гармоничного сочетания обеих моделей необходимо относиться как к «живому акту» и участвовать в нем должны «как представители промышленности, так и представители коренных народов, проживающих на данных территориях».

Подчеркивается, что современному представителю коренных малочисленных народов Севера приходится бороться с миром за смысл своего существования. При этом современному «обществу массы» трудно разглядеть этот смысл, поскольку освоение Севера происходит с позиций «с позиции геополитического глобализма и разделения труда».

Сегодня, 9 августа — Международный день коренных народов. День символизирует взаимное уважение культур и позволяет взглянуть в будущее, осмыслить прошлое и поблагодарить предков, передающих современным поколениям традиционные знания, мудрость, нравственные и духовные устои.

Шадрин Роман Иванович — крупный общественный деятель, яркий представитель эвенского народа. Награждён орденом Боевого Красного Знамени (1929). Он положил начало основам государственности и местного самоуправления малочисленных народов Севера.

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Коренные малочисленные народы РФ
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