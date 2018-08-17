Восемнадцатый за год: к Китаю подходит тайфун «Румбия»

Ханчжоу, Китай, , 06:40 — REGNUM Восемнадцатый по счету тайфун «Рубмия» вынудил власти провинции Чжэцзян эвакуировать около 50 тыс. человек, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

В ночь с четверга на пятницу по местному времени тайфун начал свое шествие по прибрежным северным районам провинции. Около 19 637 рыбацких лодок были вынуждены вернуться в гавани, еще 576 лодок находятся в пути домой. Ожидается, что в ближайшие дни тайфун принесет в Чжэцзян мощные ливни и сильный ветер, что, в свою очередь, спровоцирует паводки.

Напомни, что шестнадцатый по счету за год тайфун «Бебинка» 15 августа обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая. Скорость в эпицентре достигала 82,8 км/ч.

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