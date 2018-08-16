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В свердловских магазинах «Магнит» нашли 5 тыс. нарушений

Общество

По результатам плановой проверки нарушения выявлены в 84% магазинов

В свердловских магазинах «Магнит» нашли 5 тыс. нарушений
Екатерина Иванова © ИА Красная Весна
Магазин «Магнит»

Екатеринбург, 16 августа 2018, 19:43 — REGNUM  В Свердловской области из 245 магазинов «Магнит» в 205 найдены нарушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство проверило магазины АО «Тандер» и выявило в них более 5 тыс. нарушений. Среди них несвоевременное прохождение сотрудниками медосмотров, нарушение условий хранения продуктов питания, продажа фруктов с признаками гниения, отсутствие информации о вакцинации работников и многие другое.

В некоторых магазинах выявлены факты обмана потребителей по поводу качества товаров. Акционерному обществу было выдано 24 предписания о необходимости приостановить продажу продукции.

Всего организация была оштрафована на 1 млн 900 тыс. рублей. Управление и суды вынесли порядка 130 постановлений. Более 1 млн 600 тыс. уже уплачены организацией. Впереди — проверка того, как в магазинах устранили выявленные нарушения.

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