Четверг, 16 Августа 2018 года
18:31:45 МСК

В школах Казахстана ввели курс «Краеведение»

Общество

Общая продолжительность курса составит 20 часов

В школах Казахстана ввели курс «Краеведение»
Михаил Букарь. Юрта и семейство волостного управителя. 1872

Астана, 16 августа 2018, 17:12 — REGNUM  В рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в регионах Казахстана разработан учебник «Краеведение», сообщает 16 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя директора республиканского научно-практического центра «Учебнки» Адильхан Дуйсебек.

По его словам, общая продолжительность курса «Краеведение» в школах республики составит 20 часов. Курс входит в четыре дисциплины: «Историю Казахстана», «Казахскую литературу», «Географию» и «Музыку». Курс распределен на три года — с 5-го по 7-й классы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Казахстане запустили пилотный проект по правописанию на латинице. В апробации новых правил приняли участие школьники 6−9 классов, отдыхающие в учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» в Акмолинской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане стартовал пилотный проект по правописанию на латинице

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить